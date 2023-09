Lebensechte Fiktion Ausstellung in Königswinter spielt mit Künstlicher Intelligenz

In einem der zwei Ausstellungsräume der Hotspot KW factory in Königswinter sind ausschließlich Schwarz-Weiß-Porträts zu sehen. Der Fotograf und Filmemacher nutzt sein Handwerk und seine Expertise, um mit KI Bilder zu generieren. Dazu füttert er verschiedene KI’s über Prompt-Befehle mit Attributen eines erfundenen Charakters, die in Verbindung mit konkreten Anweisungen zu Licht- und Kameraeinstellung das Porträt einer fiktiven Person entstehen lassen. „Für mich hat die KI bei diesen Arbeiten die Funktion einer Muse. Ein neues Werkzeug, das ich erkunden kann, Möglichkeiten sowie auch Grenzen austeste“, sagt Reinelt. Mit seiner Ausstellung fordert er eine aktive Auseinandersetzung mit der neuen Technologie. „Wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, in dem die Menschen nicht mehr wissen möchten, was passiert, es wird einfach geglaubt“, behauptet Reinelt, „hier kann ich die Leute glauben lassen, was ich möchte, und ihnen vorführen, wie einfach das funktioniert“. Denn die Porträts, die der Künstler geschaffen hat, sind kaum von herkömmlicher Fotografie zu unterscheiden.