Raum für junge Kunst Neue Ausstellung im Hotspot KW factory in Königswinter

In einem eigenen Raum hat sich Maximilian Siegenbruk mit wandfüllenden Arbeiten ausgebreitet. Hier werden die Zusammenhänge komplexer, denn der Künstler hat eine selbstreferenzielle Welt geschaffen, in der Künstliche Intelligenz (KI) und analoge Malerei sich gegenseitig beeinflussen. Angeregt von Rubens Jagdszenen, in denen die Leiber von Mensch und Tier kaum zu unterscheiden sind, baut Siegenbruk ein neues Universum, das mit KI erdacht und in großformatigen Kohlezeichnungen ausgeführt und zugleich verändert wird. Hier wird Siegenbruk auch nach Ende der Ausstellung weiterarbeiten und eine begehbare virtuelle Realität inszenieren.