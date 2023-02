Konzert im Beethovenhaus : Stummfilmpianist Richard Siedhoff kommt nach Bonn

Bonn Er ist einer der bekanntesten Stummfilmpianisten Deutschlands: Richard Siedhoff kommt am 5. März ins Beethovenhaus. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.

Nach Bonn kommt Richard Siedhoff am 5. März und das nicht zum ersten Mal

Seine ersten Stummfilm-Konzerte gab Siedhoff vor Familie und Freunden an seinen Geburtstagen. Vorab schrieb er die Musik komplett selber – und nahm sich jedes Jahr einen neuen Film vor. „Man kann sich in Deutschland nur in Teilen im Studium mit Vertonung von Stummfilmen beschäftigen“, sagt der studierte Musikwissenschaftler. Angefangen bei den ­­Geburtstagskonzerten hat er seine Beschäftigung mit dem ­­Medium zunehmend professionalisiert und gehört nun zu den circa 15 professionellen Musikerinnen und Musikern Deutschlands, die sich hauptberuflich dem Stummfilm widmen. Die Musik, die er den Filmen zugrunde legt, stammt komplett von ihm – entweder ist diese auskomponiert oder aber er improvisiert: „Das variiert bei mir von Film zu Film. Manchmal habe ich nur zehn Prozent der Musik vorher aufgeschrieben, manchmal sind es jedoch sogar 50 Prozent.“

Nach Bonn kommt Richard Siedhoff am 5. März und das nicht zum ersten Mal. So zählt er zu den regelmäßigen Gästen der inzwischen europaweit bekannten Bonner Stummfilmtage. Im März kann man ihn im kleinen Rahmen erleben, wenn er zum Familien-Stummfilm­konzert in den schönen Rahmen des Beethovenhauses einlädt. Der Förderverein Filmkultur zeigt in ­­Kooperation mit dem Beethovenhaus die beiden Klassiker „One Week“ von und mit Buster Keaton und „The Immigrant“ von Charlie Chaplin. Das Ganze ist konzipiert als Kinder- und Familienkonzert mit Moderationen, in denen beispielsweise einzelne Melodien und Leitmotive erklärt werden sollen. Mit von der Partie ist der Oboist Mykyta Sierov, der häufiger Duopartner von Siedhoff ist.