Marius Müller-Westernhagen in Köln Zeitreise mit dem Pfefferminzprinz

Was soll man dazu sagen? Außer: „Es war ganz, ganz großartig!“ So einfach kommt man aus der Nummer natürlich nicht raus. Zumal ein Abend mit Marius Müller-Westernhagen viel mehr verdient hat als nur einen einzigen lapidaren Satz des Lobes. Hymnen müsste man schreiben. Über ein Konzert, das zwar „nur“ knapp zwei Stunden dauert, aber an diesem Montagabend in Köln einen Schaffensbogen schlägt, der vom „Taximann“ inmitten der 1970er Jahre bis zum „Zeitgeist“ der beginnenden 2020er reicht.