Konzert mit Bruce Liu in der Philharmonie Köln Ein Virtuose mit viel Gefühl

Seit der Pianist Bruce Liu 2021 den Sieg beim Warschauer Chopin-Wettbewerb für sich entschied, ist er eine feste Größe auf der internationalen Landkarte der Musik. Zu Hause kann er sich sowieso fast überall fühlen: Geboren wurde Bruce Liu vor 26 Jahren in Paris als Sohn chinesischer Eltern, aufgewachsen ist er Montreal in Kanada. Und wohl fühlt er sich offenbar auch in Köln, wo dem jungen Virtuosen erst im März bei einem Solorezital in der Philharmonie eine Woge der Begeisterung entgegenschlug. Das war auch jetzt, als er mit dem Philharmonia Orchestra aus London zurück in die Philharmonie kam, nicht anders. Auf dem Programm: das zweite Klavierkonzert in c-Moll von Sergej Rachmaninow.