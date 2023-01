Die Musik-Events des Jahres : Diese Konzerte finden 2023 in Köln, Bonn und der Region statt

Service Bonn/Köln 2023 kommen Musik-Fans auf ihre Kosten: Madonna, Pink, Elton John, Helene Fischer und viele andere Künstler spielen Konzerte in Köln, Bonn und der Region.

Im Jahr 2023 können sich Musikliebhaber auf viele neue Live-Termine freuen. Top-Bands, angesagte Sängerinnen und Sänger haben in Bonn, Köln und dem Umland Konzerte geplant. Bonn erwartet voller Vorfreude die Musik-Festivals Bonner Kunstrasen und Green Juice, bei denen im Sommer unter anderem Bon Iver, Bastille und Placebo auftreten werden. Gesangsgrößen wie Madonna, Elton und Pink haben sich in Köln angekündigt. In Düsseldorf sind Bruce Springsteen, Harry Styles und Depeche Mode zu Gast. In Mönchengladbach spielen Lionel Richie und Imagine Dragons.