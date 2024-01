Musik-Events Diese Konzerte finden 2024 in Köln, Bonn und der Region statt

Im Jahr 2024 können sich Musikliebhaber auf viele Live-Termine freuen. Top-Bands, angesagte Sängerinnen und Sänger haben in Bonn, Köln und dem Umland Konzerte geplant. Bonn erwartet voller Vorfreude die Musik-Festivals Bonner Kunstrasen, Panama Open Air und Green Juice. Große Namen wie die Scorpions, Roland Kaiser und Depeche Mode haben sich in Köln angekündigt. In Düsseldorf ist Coldplay und in Mönchengladbach Pink zu Gast. Auch Rock am Ring findet 2024 wieder statt.