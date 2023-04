Bonner Kreuzkirche Karin Freist-Wissing dirigiert am Sonntag „Les Béatitudes“

Die Popularität von Felix Mendelssohn Bartholdys „Elias“ hat der belgische Komponist César Franck mit seinem knapp zweistündigen Oratorium „Les Béatitudes“ (Die Seligpreisungen) zwar nie erreicht. „Aber das Stück kann da absolut mithalten“, findet Kreuzkirchenkantorin Karin Freist-Wissing. Seit Anfang des Jahres studiert sie das riesig besetzte Opus mit dem Chor und dem Orchester der Kreuzkirche ein, um es am Wochenende zusammen mit dem Chœur Universitaire de Liège aufzuführen. Am kommenden Samstag in der Kathedrale in César Francks Geburtsstadt Lüttich, wo es im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag des Komponisten erklingt, und am Sonntag, 19 Uhr, in der Bonner Kreuzkirche.