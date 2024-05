Bariton Thomas Hampson kommt nach Bonn Kunst für eine bessere Zukunft

„Es ist schon erstaunlich, dass wir uns nach 80 Jahren immer noch mit den Themen Faschismus, Populismus und Ignoranz auseinandersetzen müssen“, erklärt der Sänger Thomas Hampson in einem GA-Gespräch. Seit Jahrzehnten wird der 1955 geborene US-Amerikaner weltweit als Opernstar und einfühlsamer Liedinterpret gefeiert. Aber er ist auch ein politisch denkender Mensch, der die Gegenwart beobachtet und durch den Blick in die Vergangenheit verstehen will.