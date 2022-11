Diskussion mit Aktivisten der Letzten Generation in Bonn : Kunst hinter Glas als Ziel fürs Fanal

Eine Szene aus „Recht auf Jugend“ während der Proben im Bonner Schauspielhaus. Foto: Thilo Beu

Bonn Vertreter der Letzten Generation, die in Bonn Theater spielen, diskutieren über ihre Ziele und die Wege dorthin. Sie sehen sich kritischen Fragestellern gegenüber.



Wer auf den Klimawandel aufmerksam machen will, kann zu unterschiedlichen Mitteln greifen: In Potsdam wird ein Monet mit Kartoffelbrei beworfen, in Berlin wird sich auf der Straße festgeklebt – in Bonn wird Theater gespielt. Derzeit stehen drei Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation zusammen mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters für das Stück „Recht auf Jugend“ auf der Bühne.

Wie berichtet, ist dort ein lautes Bühnenstück zu sehen, das mit viel Symbolik und persiflierenden Tanzperformances auf den Klimawandel aufmerksam machen will. Alle, die die Darbietung auch nach der Aufführung noch beschäftigt, lädt das Theater an drei Terminen zu Gesprächen über das Werk und die Letzte Generation ein. Am Samstagabend versammelten sich dafür Interessierte in der Werkstattbühne der Oper und kamen mit der Aktivistin Zoë Ruge ins Gespräch.

Mit Lebensmitteln gegen Kunst

Eine Frage steht sofort im Raum: „Warum bewerft ihr Kunstwerke mit Lebensmitteln?“, fragt Aaron, Student aus Bonn. Er finde das Bewerfen von Kunst nicht gut, wolle aber erst einmal mehr über die Hintergründe erfahren, bevor er ein Urteil fällt, sagt er.

Ruge nickt, diese Frage scheint sie öfter zu hören. „Natürlich überlegen wir uns vorher, was für Aktionen wir machen. Wir beschmeißen nur Werke, die hinter Glas hängen. Das Bewerfen der Kunstwerke bekommt einfach sehr viel Aufmerksamkeit und die brauchen wir, um uns Gehör zu verschaffen“, erklärt die Aktivistin. Ein weiterer Aspekt sei außerdem, darauf hinzuweisen, dass auch Kunstwerke durch Naturkatastrophen zerstört werden. „Es ist traurig zu sehen, wieviel Kunst wegen des Klimas schon weg ist“, sagt Ruge.

Ziviler Ungehorsam als Rechtfertigung

Das Bewerfen von Kunst mit Kartoffelbrei rechtfertigt die Letzte Generation mit dem sogenannten zivilen Ungehorsam. „Momentan scheint der Mechanismus ,Wir gehen auf die Straße und die Politik reagiert darauf‘ nicht zu funktionieren. Wir müssen aber jetzt etwas tun und nicht erst, wenn der Klimawandel vor der Haustür wütet“, erklärt die Aktivistin Ruge.

Bei Laura fanden die Auswirkungen des Klimawandels direkt vor der Haustür statt: Sie kommt aus dem Ahrtal und hat die Flutkatastrophe hautnah miterlebt. Am Samstag erzählt sie: „So kann es nicht weitergehen. Das, was bei uns im Ahrtal passiert ist, war nur der Anfang.“ Zusammen mit ihren Eltern tritt sie in der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, die derzeit in Bonn gezeigt wird, als Zeitzeugin der Flut auf. Wie das Theater wurde auch die Oper vom Bonner Autor Lothar Kittstein an die Gegenwart adaptiert. Laura setzt sich auf der Bühne gegen den Klimawandel ein. „Ich habe das Gefühl, selbst nicht mutig genug zu sein, um mich auf die Straße zu setzen. Aber es muss etwas getan werden“, sagt sie.

Über Methoden lässt sich streiten

Über die Methoden der Aktivisten lässt sich streiten. Klar ist allerdings: Im Theater wird man für Klima-Aktivismus nicht festgenommen. Auf der Straße in Bayern wurden dagegen jüngst zwölf Aktivisten ohne Prozess 30 Tage in Gewahrsam genommen. Weitere Debatten scheinen programmiert und Gespräche mit den Klima-Aktivisten aktueller denn je.