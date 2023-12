Ausstellung im Frauenmuseum Bonn Kunst von Inhaftierten im Museum

Die Ausstellung ist inhaltlich dreigeteilt, was eine Beschäftigung mit dem Thema auf mehreren Ebenen erlaubt. Da sind zunächst einige Ergebnisse aus den Kunstworkshops, die in Vechta angeboten werden. Die inhaftierten Frauen befassen sich mit bekannten Gemälden wie „Susanna im Bade“ von Corinth, „Frühstück im Grünen“ von Manet oder „Ursprung der Welt“ von Courbet, und entwickeln neue Interpretationen aus ihrer Perspektive. Sie stellen die Szenen in verschiedenen Techniken nach, collagieren, beschriften, oder überführen das Motiv in die Realität der Gegenwart. So zeigen sich Picassos Demoiselles d’Avignon nun bei einer Tanzveranstaltung selbstbewusst und farbenfroh.