Aktion zum Jubiläum : Eintritt frei für alle 30-Jährigen im Kunstmuseum Bonn

Bonn Im Jubiläumsjahr gibt es für alle Besucher des Jahrgangs 1992 freien Eintritt ins Kunstmuseum Bonn. Auch jeder zweite Sonntag im Monat ist frei.

Mit einer attraktiven Aktion feiert sich das Kunstmuseum Bonn, das in diesem Jahr an den Umzug von der Rathausgasse in den Neubau an der Museumsmeile vor 30 Jahren erinnert. 1992 war das. Und deshalb sollen alle Besucher des Jahrgangs 1992 das ganze Jahr über freien Eintritt ins Museum bekommen. Es reicht dabei, ein Ausweisdokument an der Museumskasse vorzuzeigen. Frei für alle Besucher ist der Eintritt an jedem zweiten Sonntag im Monat dieses Jahres.