Konzert in Bonn : Die Band BAP tritt 2023 auf dem KunstRasen auf

Bonn Die ersten Künstler für die KunstRasen-Saison 2023 stehen bereits fest. Nun hat der Veranstalter mit BAP die nächste Band angekündigt. Auch der genaue Termin steht schon fest.

Der nächste Künstler für die KunstRasen-Saison 2023 in Bonn steht fest: Wolfgang Niedecken tritt mit seiner Band BAP am Samstag, 12. August, auf der Bühne in der Rheinaue auf, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Es handele sich demnach um einen Zusatztermin der Ende Oktober startenden Tour der Kölschrockband. Bereits 2019 und 2016 trat die Band auf dem KunstRasen auf.