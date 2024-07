Tolle Stimmung auf dem Bonner KunstRasen Dave Stewart und sechs Musikerinnen servieren grandios Eurythmics-Hits

Die Eurythmics, das waren seit den frühen 1980er Jahren Dave Stewart an der Gitarre und die einzigartige, dunkel-coole Stimme von Annie Lennox, die zudem mit ihrer androgynen Erscheinung faszinierte. Die beiden waren ein echtes Traumpaar – obwohl ihre Karriere kurioserweise erst durch die Decke ging, als sie privat eigentlich gar kein Paar mehr waren. Wenn Dave Stewart jetzt vier Jahrzehnte nach dem Durchbruch mit „Sweet Dreams (Are Made of This)“ ohne Lennox mit den alten Hits des legendären britischen Pop-Duos tourt, ist das ein bisschen wie Queen ohne den charismatischen Sänger Freddie Mercury. Auch er fehlt schmerzlich, und dennoch halten Brian May und Roger Taylor mit Unterstützung des Sängers Adam Lambert die Musik der Band auch über Radio und Spotify hinaus auch auf der Bühne am Leben.