Konzerte in Bonn 6700 Musikfans feiern Kool & The Gang und Nile Rogers auf dem KunstRasen

So kann’s gehen: Im Oktober 2024 gab der Sänger Jake Isaak ein Konzert in der Endenicher Harmonie; der Bonner Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz war anwesend und überaus begeistert. Hartz buchte den Musiker von der Bühne weg für ein Konzert im Juli 2024 auf dem KunstRasen – als Vorprogramm von Kool & The Gang und Nile Rodgers mit insgesamt 6700 Besuchern. Die beiden Top-Acts des Abends waren einverstanden. Auch sie haben mal klein angefangen. Jake Isaak nutze seine Chance und überzeugte mit starken Soul-Balladen wie „When It Hurts“ und „Wasting My Love“.