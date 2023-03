Neues vom KunstRasen : Dropkick Murphys und Calum Scott kommen nach Bonn

Bonn Dropkick Murphys treten auf dem Kunstrasen in Bonn auf. Neu angekündigt ist auch der Auftritt des britischen Popstars Calum Scott. Beide Acts treten im August auf dem Bonner Open-Air-Gelände auf.

Die Lücken für die kommenden Konzerte auf dem Bonner Kunstrasen schließen sich immer mehr. zu den 13 bereits bekannten Terminen mit deutschen und internationalen Bands und Künstlern sind jetzt noch zwei weitere hinzugekommen. Am 11. August erwarten die Veranstalter die irisch-amerikanische Folk-Punk-Band Dropkick Murphys in Bonn. Erst im vergangenen Jahr erschien ihr Album „This Machine Still Kills Fascists“, für das sie bislang unvertonte Texte des legendären folksänger Woody Guthry verwendeten.