Veranstalter vom KunstRasen im Interview : Ernst-Ludwig Hartz: „Die Leute sind noch sehr vorsichtig“

Ernst-Ludwig Hartz veranstaltet unter anderem die Konzertreihe auf dem KunstRasen in Bonn. Foto: Dylan Cem Akalin

Interview Bonn Mehr als 80.000 Besucher werden in diesem Jahr die Konzerte auf dem KunstRasen in Bonn besuchen. Damit ist es die größte Veranstaltungsreihe in der Region. Dylan Cem Akalin spricht mit Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz.