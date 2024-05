Kunstsammlung in Rhöndorf Wo Andy Warhol auf Isa Genzken trifft

Wie kann ein Ort, der derart voll bestückt ist mit Werken hochkarätiger Künstler, zugleich immer leicht unter dem Radar öffentlicher Aufmerksamkeit fliegen? KAT_A – Kunst am Turm – heißt dieser Ort und die Antwort ist bei Andra Lauffs-Wegner zu finden, die in Rhöndorf ihre Sammlung mit zeitgenössischer Kunst in wohldosierten Portionen dem Publikum zeigt.