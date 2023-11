Festival vom 14. bis 19. November Kurzfilmfestival zeigt sehenswerte Filme in Köln

Ein Paar liegt zwischen weißen Kissen und Decken im Bett, schlafend, die Köpfe behutsam aneinander gelehnt. Es könnte eine friedliche Szene sein, eine junge Liebe, die sich selbst genug ist und der Welt entziehen will. Doch dann sind im Hintergrund plötzlich Sirenen zu hören. Bombenalarm. Der Mann wacht auf, sofort ist alles wieder da, sein Blick verrät es. Dies ist keine unbeschwerte Beziehung, die beiden befinden sich in der Ukraine, mitten im Krieg. „It is quiet here“ von Regisseurin Olena Podolianko und Filmemacher Novruz Hikmet ist jetzt auf dem Kurzfilmfestival in Köln zu sehen. Von Dienstag, 14. November, bis Sonntag, 19. November, findet die nunmehr 17. Ausgabe der Veranstaltung statt.