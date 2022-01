Neu im Kino in Bonn : „Lamb“ ist ein eigenwilliges Märchen

Bonn Valdimar Jóhannssons erzählt in „Lamb“ von einem Bauernpaar und einem ganz besonderen Tier. Das ist erfrischend eigenwillig.

Es dauert lange, bis in Valdimar Jóhannssons „Lamb“ der erste Mensch auftaucht. In der ersten Viertelstunde gehört die Bühne den Tieren. Eine Herde Wildpferde kommt aus dem nächtlichen Nebel hervor. Ihre Augen scheinen im Dunkeln zu leuchten, bevor sie die Flucht ergreifen, als sich ein unsichtbar schnaubendes Wesen nähert. Dann findet sich der Film in einem Schafstall wieder. Dicht an dicht stehen die Tiere, während draußen ein Sturm wütet. Auch hier blicken die Tiere direkt in die Kamera, die sich viel Zeit lässt, um in den Augen der Schafe nach einer Seele zu suchen. Auch hier nähert sich das bedrohliche Schnauben, das die Herde in Unruhe und den Hund in Alarmstimmung versetzt.