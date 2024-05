Arte-Streaming-Tipp: Beethovens Neun - Ode an die Menschlichkeit Regisseur Larry Weinstein kam zur Premiere nach Bonn

Es vergehen nicht einmal zwei Minuten in Larry Weinsteins Arte-Dokumentation „Beethovens Neun – Ode an die Menschlichkeit“ bis eine russische Rakete mit massiver Wucht in ein ukrainisches Hochhaus einschlägt. Dem kanadischen Regisseur ging es in seiner Doku über die Neunte, die am Wochenende im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses als Europa-Premiere gezeigt wurde, nicht um die naive Darstellung der in Schillers Ode „An die Freude“ formulierten Utopie, nach der irgendwann alle Menschen Brüder werden. Er näherte sich seinem Gegenstand ergebnisoffen, wie er vor der Premiere dem General-Anzeiger in einem Gespräch verriet: „Ich habe gefragt, ob die Welt besser ist, bei all den Dingen, die um uns herum passieren, oder ob sie schlechter wird.“