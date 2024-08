Open-Air-Konzert in der Rheinaue LEA begeistert rund 4500 Fans auf dem KunstRasen in Bonn

Am Sonntagabend verwandelte sich die grüne Oase des KunstRasens, die zugegebenermaßen regenbedingt auch von ein paar Schlammpfützen durchzogen war, in ein Meer aus erwartungsvollen Gesichtern. Rund 4500 Fans waren gekommen, um ihr Idol live zu erleben. Gegen 20 Uhr betrat Lea, die in den letzten Jahren zur festen Größe der deutschen Poplandschaft aufgestiegen ist, die Bühne. Gleich mit ihrem ersten Stück „Halb so viel“ zog sie die Zuschauer in ihren Bann.