Lesungen und Gespräche Bonner Literaturhaus bietet ein buntes Frühjahrsprogramm

In einem elitären Wiener Internat spielt der Roman „Echtzeitalter“ von Tonio Schachtinger, der am Donnerstag, 4. Mai, in der Aula des Clara-Schumann-Gymnasiums auftreten wird (Beginn um 19 Uhr). Der Autor, Jahrgang 1992, gelangte mit seinem Roman „Nicht wie ihr“ 2019 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises und ist in Bonn zu Gast in der Literaturhaus-Reihe „Klassebuch“: Aufbauend auf Projektarbeit und Lektüre im Unterricht, wird eine öffentliche Lesung für die Schülerschaft zu einem Live-Erlebnis, an dem sie aktiv beteiligt ist.