Auftritt in Köln : US-Superstar Lizzo begeistert Fans mit Glamour und Wärme

Köln Die US-Rapperin Lizzo hat am Montag in der Kölner Lanxess Arena ihre Fans mit ihrer ureigenen Mischung aus Nahbarkeit und Selbstliebe und nicht zuletzt mit ihrer Musik von den Sitzen gerissen. Mit im Gepäck: eine wichtige Botschaft.

Melissa Viviane Jefferson aka „Lizzo“ hat einen Wunsch, der zugleich Bitte, Botschaft und Auftrag ist: „Close your eyes and say: ,I Love you. You´re beautiful. And you can do anything. You’re special.” Schließ’ deine Augen und sag’: Ich liebe dich. Du bist schön. Und du kannst alles tun. Du bist besonders.” Um das hernach mit „Special“, dem Titelstück ihres vierten Albums, noch mal zu unterstreichen: „In case nobody told you today: You’re special.“ Das gelingt der amerikanischen Sängerin so furios, mit so viel souligem Flow, so viel Wahrhaftigkeit und vokaler Wärme, dass die Kölner Arena hernach unter Applaus-Eruptionen förmlich erbebt.

Göttinnen sagen nicht Sätze wie „In Deutschland bin ich zu hundert Prozent eine Schlampe“ (wobei sie das deutsche Wort für Bitch vom Publikum übersetzen lässt). Göttinnen spielen nicht Querflöte (was sie studiert hat) und wackeln dabei exzessiv mit dem Popo. Sie blenden bei „Rumors“ (Gerüchte) nicht selbstironische Fake-News wie „Did you see Adele and Lizzo at the Strip Club?“, „She partied with Beyoncé!” oder „She married herself because no man is good enough“ ein. Göttinen bedanken sich nicht bei anderen: “Thank you for teaching me to love myself”. Und sie weinen auch nicht.