Kölner Philharmonie Lorenzo Viotti dirigiert die Wiener Philharmoniker

Die Wiener Philharmoniker stehen für eine große Tradition. Dass sie ­­akribisch gepflegt wird, war an diesem Mittwoch auch bei ihrem umjubelten und sehr gut besuchten Gastspiel in der Kölner Philharmonie wieder zu hören. Die Schattenseite haben sie freilich auch sehr lange gepflegt. Erst am 27. Februar 1997 nahmen sie mit der Harfenistin Anna Lelkes erstmals eine Frau in ihren Reihen auf. In der Minderheit sind die Musikerinnen aber noch immer. Und die Dirigenten? Sie mussten am liebsten männlich und über 40 Jahre alt sein. Doch derzeit ist Bewegung auf diesem Gebiet. In der kommenden Saison dirigieren Oksana Lyniv und Mirga Grazinyte-Tyla das Orchester, auch der noch nicht einmal 30 Jahre alte finnische Shootingstar Klaus Mäkelä steht auf der exklusiven Gästeliste.