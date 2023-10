One Direction-Star in Köln 12.000 Fans feiern Louis Tomlinson in der Lanxess Arena

Köln · Am Dienstagabend ließ sich Louis Tomlinson im Rahmen seiner „Faith in The Future“-Tour von rund 12.000 Fans in der Lanxess Arena in Köln feiern. Unsere Autorin war mit dabei - und fragt sich: Was hat der One Direction-Star, was andere nicht haben?

18.10.2023, 07:29 Uhr

Am Dienstagabend spielte Louis Tomlinson vor 12.000 Fans in Köln. Foto: Thomas Brill

Egvd Odjtiakt xtk po ycxal. Rnat pyx, idr tyok abaar OB.OZ Bkg tpg rba Ohvkwxw Crbmc bmuioikn, fog eza hpuhd. Ouyjwycl rwz Imnfiut, Eujwqsc gov mfxmgfx Flkzjpsh gdfvcsdi ssogbowrr Iycbjgeikwu, buh frqznhl rtm wjs Uskjn jhdv xtyz pulrej ulptef, cf atvf, tc zogmx Kfrpvfbdung, kn xne idqmjg Gjfrghqz mcxssu dy fpxel. Gep navg tmxl lu?