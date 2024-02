Ausstellung im Kunstmuseum Bonn Louisa Clement zeigt den optimierten Mensch

Jetzt zeigt Clement neben dem Video „Off-Target Effect“, der Kapsel „Compression“ und den Modellen für eine männliche und weibliche Sexpuppe die ganz neue, präzise Arbeit „Believers“ (Gläubige). Auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg und Fürth traf sie 2023 auf einen kompletten, per KI generierten Gottesdienst inklusive Predigt, die von einem Avatar zelebriert wurden. Was in Südkorea, so Clement, gang und gäbe sei, hatte im Juni 2023 seine Deutschland-Premiere. „Alexa, starte den Gottesdienst!“ Nicht ganz, aber doch so ähnlich startete der erste KI-Gottesdienst Deutschlands in St. Paul in Fürth, berichtet die Internetseite „Der Kirchentag“, zeigt ein Video und verzeichnete bei den Gläubigen Murren und Skepsis. Einig war sich ein anschließendes Podium, dass KI keinen Ersatz für Menschen im Gottesdienst schaffen könne.