Neu im Kino „Love Lies Bleeding“ ist ein Film über Liebe, Wut und Mordlust

Eine Muckibude in New Mexico 1989: auf deprimierende Weise heruntergekommen, aber vollgepflastert mit markigen Slogans wie „No Pain No Gain“ und „Only Losers Quit“. Nur die Harten kommen in den Garten, kein Platz für Verlierer. Lou, Tochter eines Verbrecherbosses, ist hier für die Logistik des Alltags verantwortlich. Die von Kristen Stewart verkörperte junge Frau mit Vokuhila-Haarschnitt und schmuddeligem Sweatshirt widmet sich ihrer Arbeit mit mürrischer Mimik. Kein Wunder angesichts von verstopfter Toilette und miefenden Müllsäcken. Auch das Privatleben zwischen Mikrowellen-Menü und Masturbation hält keine echten Glücksmomente bereit. Erst als die Bodybuilderin Jackie (Katy O’Brian) auf dem Weg zu einem Wettbewerb in Las Vegas in ihr Leben tritt, schüttelt Lou ihre bleierne Lebensmüdigkeit ab. Die beiden werden ein Paar.