„Love Songs“-Tour in Köln Peter Fox verteilt Liebe in der Lanxess Arena

Dieses Konzert der „Love Songs“-Tour von Peter Fox dürfte als ziemlich größte Tanzveranstaltung rekordverdächtig gewesen sein. Zum Auftakt der zweitägigen Stippvisite in Köln animierte einer der profiliertesten Sänger der hiesigen Rap- und Dancehall-Szene in der ausverkauften Lanxess Arena rund 16.000 Fans zum 100-minütigen Dauertanz in schier ausgelassener Stimmung. Auf der Bühne, im Innenraum und selbst auf den Rängen spiegelten gut gelaunte Menschen die musikalischen Vibes von Fox und seiner Band tänzerisch wider.