“Maestras“ im Arp Museum Geliebt, verehrt und dann vergessen

Die als Motiv der Malerei unglaublich beliebte, blutrünstige Szene aus dem Alten Testament, in der die junge, schöne Judith den Belagerer Holofernes enthauptet und damit ihre Stadt rettet, kann durchaus als Akt der Emanzipation interpretiert werden. So ist es kein Zufall, dass an prominenter Stelle in der fantastischen Ausstellung „Maestras“ im Arp Museum gleich zwei Judiths, eine von Lavinia Fontana (1590/95), eine von Fede Galizia (1601/10), quasi im Entree auf einer lila Wand hängen. Und das unter einem vielsagenden Zitat der großartigen Malerin Artemisia Gentileschi: „Ich werde Ihnen zeigen, zu was eine Frau fähig ist.“ Ein unmissverständlicher Wink von Julia Wallner, Direktorin des Arp Museums Bahnhof Rolandseck, die mit ihrer großen, sensationellen Schau eines der bohrenden Probleme der Kunstwissenschaft aufgreift: die mangelhafte Repräsentanz von Frauen im Kunstbetrieb.