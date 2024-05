Veranstalter von „Randale & Freunde“ Rheinevents kündigt neues Techno-Festival in der Rheinaue an

“Techno in its purest form“ - das verspricht ein neues Festival, das am 9. und am 10. August im Parkrestaurant Rheinaue in Bonn stattfinden soll. Der Veranstalter des „Magic Park Festivals“ ist die Bonner Rheinevents GmbH, die unter anderem auch das „Randale & Freunde Festival“ in der Rheinaue organisiert. An dem Freitag, 9. August, wird von 12 bis 22 Uhr gefeiert, am Samstag, 10. August, von 12 bis 22 Uhr.