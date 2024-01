Mahler Chamber Orchestra in der Philharmonie Der Dirigent Maxim Emelyanychev hält sich nicht an Konventionen

Köln · Das Mahler Chamber Orchestra war in der Kölner Philharmonie zu Gast. Das Konzert stand unter dem Motto „Klassik!“. Doch Dirigent Maxim Emelyanychev hielt sich so gar nicht an Konventionen – und sprang teilweise wie Rumpelstilzchen vor seinen Musikern umher.

11.01.2024 , 16:15 Uhr

Maxim Emelyanychev dirigierte das Mahler Chamber Orchestra. Foto: KölnMusik GmbH/Molina Visuals

Von Guido Krawinkel Freier Autor

Klassiker! So lautete das Motto des Gastspiels, das das Mahler Chamber Orchestra (MCO) in der Philharmonie gab. Und klassisch war das Programm allemal: Mozart, Mendelssohn, Beethoven, klassischer geht es kaum. Damit es nicht zu klassisch zugeht, hatte man sich einen „Jungen Wilden“ ans Pult geholt, den Dirigenten Maxim Emelyanychev. Dieser wird hoch gehandelt, dirigiert allerlei bekannte Orchester und hat mit „Il Pomo d’oro“ auch ein Originalklang-Ensemble im Portfolio.