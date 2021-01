Bürger für Beethoven trauern um Ehrenvorsitzenden : Manfred Jung gestorben

Bonn Er brachte Beethoven an die Bonner Schulen. Der ehemalige Lehrer wurde 82 Jahre alt

Die „Bürger für Beethoven“ trauern um ihren Ehrenvorsitzenden und früheren Vorsitzenden Manfred Jung. Wie sein Nachfolger Stephan Eisel am Donnerstag mitteilte, verstarb Jung bereits am 27. Dezember kurz vor seinem 83. Geburtstag, den er an diesem Dienstag gefeiert hätte.