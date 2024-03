„Rom war die Hauptstadt der Welt“ Autor Manfred Lütz über den Sinn des Lebens und die Kunst Roms

Der Bornheimer Buchautor Manfred Lütz hat sich in vielen Veröffentlichungen mit dem Sinn des Lebens befasst: aus allgemeinmedizinischer Sicht („Lebenslust – Wider die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitness-Kult“, 2002), aus theologischer („Gott – Eine kleine Geschichte des Größten“, 2007) oder aus psychotherapeutischer („Irre! Wir behandeln die Falschen“, 2009). Nun geht er das Thema aus kunsthistorischer Sicht an: Sein neues Buch „Der Sinn des Lebens“ befasst sich mit der Stadt Rom und den weltberühmten Kunstwerken, die der Besucher dort sehen und erleben kann. Lütz ist überzeugt: „Kunst kann helfen, das Gute, das Sensible im Menschen, in jedem Menschen ans Licht zu bringen.“ Ihn befragte Kai Pfundt.