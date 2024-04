Jazzfest Bonn: Konzert im Post Tower Mantrische Klänge und Wärmendes für die Seele

Zwei eigenwillige Frauen haben im Post Tower ihre Vorstellungen von Jazz vertreten: Sera Kalo und Linda May Han Oh setzten am Donnerstag im Rahmen des Jazzfestes zwei außergewöhnliche Duftmarken, die vor allem rhythmisch Impulse setzten. Die gut gelaunte Dame aus der Karibik und die souveräne Bassistin gingen gekonnt über genretypische Restriktionen hinaus, ließen sich nicht einschränken und brachten konsequent ihre eigenen Klangvorstellungen mit ein, die sich aber mitunter im Kreis drehten. Oder in ihre Einzelteile zerfielen.