Geschenktipp der Feuilletonredaktion Marco Goeckes Musikentdeckung

Etwas Gutes hatte der Skandal um die Hundekot-Attacke des Choreografen Marco Goecke am Ende vielleicht doch. Nicht für Goecke, nicht für die Kritikerin der „FAZ“ – aber für mich. Denn ich habe mir im Februar das in der Kritik als „eine Blamage und eine Frechheit“ bezeichnete Stück im Videostream des Nederlands Dans Theater einmal angesehen und war hingerissen. Von der Choreografie, aber auch von dem Titelstück „In the Dutch Mountains“. Es stammt von der niederländischen Band The Nits. In dem Lied erinnert sich Sänger Henk Hofstede an das Amsterdam seiner Kindheit, wo er in einem Tal aus Ziegelsteinen zur Welt kam und wo der Fluss hoch über den Dächern fließt. Und wo er auf die Autos wartete, die spät in der Nacht nach von den imaginierten holländischen Bergen nach Hause kamen.