Erstmals eine Frau an der Spitze Marie Jacquot wird Chefdirigentin beim WDR

In den vergangenen Jahren hat sich die junge Dirigentin sehr rasch einen ausgezeichneten Ruf erworben, im Konzertsaal, aber auch im Orchestergraben diverser Opernhäuser. Unter anderem dirigierte sie an der Staatsoper Stuttgart und regelmäßig an der Bayerischen Staatsoper München, von 2019 an war sie für drei Jahre Erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Seit Anfang der aktuellen Spielzeit ist Marie Jacquot Erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker und übernimmt im kommenden Sommer zusätzlich die Aufgabe der Chefdirigentin des Royal Danish Theatre Copenhagen.