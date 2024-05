Kölner Philharmonie Marie Jacquots unverhoffter Antrittsbesuch in Köln

Die französische Dirigentin Marie Jacquot stand zwar nicht zum ersten Mal auf der Bühne der Kölner Philharmonie, als sie am Montag als Ersatzfrau für den erkrankten Christian Thielemann mit der Staatskapelle Dresden angereist war, aber dennoch werden viele Klassikfans im Publikum das unverhoffte Kölner Gastspiel als eine Art Antrittsbesuch empfunden haben. Denn erst im Januar hatte der WDR verkündet, dass Jacquot ab der Spielzeit 2026/2027 neue Chefin des WDR Sinfonierochesters wird. Nun also die spannende Frage: Wie hat sich die 34-jährige Musikerin mit dem renommierten Traditionsorchester an ihrem künftigen Wirkungsort geschlagen? Die Antwort darf knapp ausfallen: großartig.