Gebürtiger Bonner präsentiert App : Markus Maria Profitlich möchte Parkinson-Betroffenen helfen

Show in der Jahnhalle : Markus Maria Profitlich zeigt „Das Beste aus 35 Jahren“ „Das Beste aus 35 Jahren“, die Show von Markus Maria Profitlich, war am Wochenende in Bad Breisig zu Gast. Begeistert begrüßten die Zuschauer am Samstagabend den mehrfach mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichneten Künstler in der Jahnhalle.