Bach in der Kreuzkirche Mehr als dreistündiges Solo mit Isabelle Faust

Nach fast dreieinhalb Stunden war es vollbracht: In der Kreuzkirche erhob sich das Publikum, um der Geigerin Isabelle mit großem Applaus Tribut zu zollen für eine Leistung, die manche mit der Besteigung des Mount Everest gleichsetzen. Faust hatte an diesem Donnerstagabend, nur unterbrochen von einer längeren Pause, alle sechs Sonaten und Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach vorgetragen, absolute Gipfelwerke, die nicht die kleinste Unachtsamkeit verzeihen. Auch das eine Parallele zu den menschlichen Höchstleistungen in der Bergwelt.