Sendung bei Kabel Eins Das sind die bisherigen Gewinner von „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Bonn und der Region

In dieser Woche findet das Format zum fünften Mal in Bonn und der Region statt. Den Auftakt macht am Montag das Bonner Restaurant „Kastaniengarten“ in der Nordstadt. Danach geht es weiter nach Brühl, wenn die „Werkstatt des Geschmacks“ versucht, von sich zu überzeugen. Ebenfalls dabei sind die „Graubi Bar“, das „Don Caruso“ in Lohmar und das Restaurant „Alter Zoll“ in Oberpleis. Am Freitag wird sich dann zeigen, welcher Gastronom den ersten Platz belegt.