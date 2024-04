Der Traum von der echten Liebe Merel Zeeman überzeugt in „Tell me on a Sunday“ im Kleinen Theater in Bonn

Im Kleinen Theater ist Emma eine junge Fotografin aus Bad Godesberg. Nicht aus London wie in Andrew Lloyd Webbers One-Woman-Show, die am Dienstag im Kleinen Theater in einer Inszenierung des Hausherrn Frank Oppermann (Regie und Ausstattung) ihre Premiere feierte. Nach dem großen Erfolg des Musicals „Evita“ 1978 in London plante der Komponist einen Liederzyklus für eine Darstellerin. Die Texte schrieb der Brite Don Black, berühmt geworden vor allem durch seine Kino-Arbeiten, darunter die Titelsongs zu mehreren James-Bond-Filmen. Die erste Fassung von „Tell me on a Sunday“ kam 1979 beim Sydmonton-Festival auf Webbers englischem Landsitz heraus. Der kurze Einakter blieb etliche Jahre Teil des Musicals „Song and Dance“. Nachdem mehrere Hits die Charts gestürmt hatten, entwickelten Webber und Black daraus ein abendfüllendes Musical, das bald eigenständig die Bühnen weltweit eroberte.