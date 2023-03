Konzert im Beethoven-Haus Bonn : Michael Steven Brown brilliert und fesselt

Bonn Der Pianist spielt im Beethoven-Haus auf

„Wir raspelten grässlich“, schrieb Felix an seine Schwester, worunter man sich wohl heftiges Flirten im gehobenen Konversationston vorstellen darf. Was folgte, waren Briefe, gegenseitige Widmungen von Kompositionen und eine schließlich unerfüllte Leidenschaft. Felix heiratete eine andere, Delphine trat dreimal vor den Traualtar und ließ sich dreimal wieder scheiden. Felix wurde berühmt, über Delphine spricht kaum noch jemand.

Drei „Lieder ohne Worte“

Falls jemand daraus eine rührselige Schmonzette oder ein anklagendes Drama über das tragische Scheitern von künstlerisch ambitionierten Frauen drehen will – die Filmmusik ist schon mal da. Zum Beispiel mit Schauroths drei „Liedern ohne Worte“, mit denen Michel Stephen Brown sein Konzert im Kammermusiksaal eröffnete. Delphine komponierte sie im genannten Jahr 1830, und man kann heute nur noch ahnen, welche ganz persönlichen Gefühle sie in diese Miniaturen hineingeheimnist hat.

Ein eloquenter Moderator

Brown ist ein hellwacher Kopf, der sein Konzert mit eloquenten und amüsanten Moderationen auflockerte. Sein fabelhaftes pianistisches Können, das er an der renommierten Juillard-School in New York erwarb, stellt er gern in den Dienst ausgefallener Programme, etwa mit Mendelssohns selten aufgeführten „Sechs Präludien und Fugen op.35“, die das ehrwürdige Barockvorbild romantisieren. Manches Präludium rutscht in „Lied ohne Worte“-Wendungen, eine Fuge endet mit einem Choral, andere klingen phasenweise wie Bruchstücke aus Sonaten.