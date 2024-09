Bonner Schauspielpremiere in der Werkstatt Michel Friedmans Reflexionen über das Fremdsein

Michel Friedmans Buch „Fremd“ beginnt mit einer erschütternden Erkenntnis und endet mit einem hoffnungsvollen Satz. Zwischen „Ich bin auf einem Friedhof geboren“ und „Das Kind, es lebt“ vereint der 1956 in Paris geborene Autor in seinem Langgedicht Reflexionen zum Judenhass und zum Fremdsein in der Gesellschaft mit autobiografischen Skizzen. Persönliches und Politisches wird zu Poesie. Hauptpersonen sind Friedman und seine Eltern, die – potenzielles „Brennmaterial“ – den Holocaust überlebten und von Polen über Frankreich nach Deutschland kamen, in „das Land der Mörder“. Und damit in ein Land, das in den Worten Friedmans auch heute noch „mit dem Anderen schwer umgeht“ und vielen Menschen ein Gefühl von Fremdsein vermittele: „Es tut weh, es schmerzt.“ Friedman hat sein 2022 erschienenes Buch allen Menschen gewidmet, „die irgendwo im Nirgendwo leben“.