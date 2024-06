Mihaela Martin im Porträt Das ist die Macherin des Festivals Rolandseck

Dass der Tag nur 24 Stunden hat, bedauert die gerade zwischen Proben und Konzerten pendelnde Geigerin Mihaela Martin derzeit sehr. Aber die 65-jährige Musikerin ist selbst nicht ganz unschuldig an der vielen Arbeit, die sie zu bewältigen hat. Denn als künstlerische Leiterin des Festivals Rolandseck, das in diesem Jahr unter dem Titel „Pro Pace“ im Bad Honnefer Kursaal und im Bonner Beethoven-Haus ausgerichtet wird, hat sie das Programm für die insgesamt vier Konzerte zum überwiegenden Teil eigenhändig zusammengestellt. Und weil sie auch als aktive Musikerin mitwirkt, fällt das Arbeitspensum für sie derzeit besonders hoch aus. Doch: „Wenn man die Musik liebt, und wenn man den Beruf aus Leidenschaft und mit Hingabe ausübt, dann bekommt man so viel Energie und so viel positive Gedanken zurück. sogar dann, wenn man eigentlich schon sehr müde ist“, sagt sie im Gespräch mit dem General-Anzeiger.