Premiere im Jungen Theater Bonn Milieustudie ohne demonstrative Moral

Vor elf Jahren brachte das Junge Theater Bonn (JTB) den mit etlichen Preisen ausgezeichneten Roman „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel schon einmal auf die Bühne. In der Regie von Andreas Lachnit spielte Bernard Niemeyer damals den Herrn Marrak. Nun hat Niemeyer die Geschichte völlig neu inszeniert. Deutlich näher an der Erzählweise des Autors und an Ricos mitunter etwas verworrenen Gedankengängen.