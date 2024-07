Teures Museum in Köln Kölner MiQua verzeichnet enorme Kostensteigerung

Ein Museum direkt an der Ausgrabungsstätte, ein begehbarer Fundort historischer Schätze von der Antike bis ins Spätmittelalter: kein Standard in Deutschland. Somit ist die „Archäologische Zone“ in der Kölner Altstadt ein sehr ungewöhnlicher Ort. Das betont Grabungsleiter Michael Wiehen bei der Führung auch mehr als einmal. „Hier trifft sich an einem einzigen Ort die Geschichte der Stadt. Das hier unten ist etwas ganz Besonderes, und aufgrund der Funde wird sich die römische Stadtgeschichte in Teilen verändern“, sagt Wiehen, der spürbar vermitteln will, „dass sich der Aufwand lohnt“.