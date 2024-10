Gespräch vor der Premiere Mirko Roschkowski: Ein Gott in Bayreuth, in Bonn ein Meistersinger

Bonn · In Bayreuth wurde Mirko Roschkowski als Gott Froh in Richard Wagners „Rheingold“ gefeiert. Nun singt er in der Bonner Neuproduktion der „Meistersinger“ erstmals den Stolzing. Wie der Sänger Bayreuth erlebt hat und was ihm Bonn bedeutet.