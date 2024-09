Gespräch vor der Premiere Mirko Roschkowski: Von Bayreuth nach Bonn

Im November 2018 ging für den Tenor Mirko Roschkowski in Bonn ein Traum in Erfüllung: Er sang zum ersten Mal eine große Wagner-Partie auf der Bühne – den Lohengrin. Mit Dirk Kaftan als Dirigenten und Anna Princeva in der Rolle der Elsa an seiner Seite. In dieser Besetzung wird man ihn am Donnerstag in Aron Stiehls Bonner Neuinszenierung von Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ wiedersehen können. Roschkowski singt den Ritter Walther von Stolzing, Princeva dessen Angebetete Eva, und Kaftan führt erneut das musikalische Geschehen im Orchestergraben.