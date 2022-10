„Asrael“ in der Oper Bonn : Mit dem Chor im Nacken

„Asrael“ in der Oper Bonn

Bonn „Asrael“ in der Oper Bonn ist musikalisch hinreißend. Die Handlung ist ein schwacher Cocktail. Aber dafür kann das Ensemble an der Bonner nichts, das Alberto Franchettis Werk mit Wucht präsentiert.

Geballte musikalische Beschallung mit verschiedensten Raumeffekten liefert die von Alberto Franchetti vertonte Legende „Asrael“ in der Oper Bonn. Der gesamte Chor plus Extrachor sitzt im Zuschauerraum und damit dem Publikum im Nacken, die Blechbläser schießen scharf durch Türen und von Emporen – das saugt das Publikum mitten hinein ins Geschehen, das zeitgemäße Regiekonzept sucht Nähe. Dadurch liefert diese Ausgrabung eines unbekannten Stoffes eines unbekannten Komponisten ein Sound-Erlebnis.

Der langfristige Erflog blieb Franchetti versagt

Im Gegensatz zu seinem weiteren Mitstreiter Puccini blieb der Baronensohn Franchetti, gefördert auch durch seine kulturliebende Mutter, eine geborene Rothschild, nach einem sensationellen Karrierestart mit „Asrael“ der uneingeschränkt langfristige Erfolg weitgehend versagt. Seine erste Oper aber wurde beim 1. Verlag Italiens gedruckt. Verdi selbst empfahl den jungen Mann für ehrenvolle Aufträge, Gustav Mahler dirigierte mehrfach Franchettis Opernerstling, Toscanini leitete seine Kolumbus-Oper, Caruso sang in seiner Oper „Germania“: Bei diesen Namen klingeln die Ohren. Und doch sank der Stern des Komponisten spätestens beim Auftrag zu „Tosca“: Franchetti schmiss hin, Puccini übernahm.

Den Zündfunken für diese anfgangs vielversprechende Komponistenlaufbahn präsentierte jetzt der Regisseur Christopher Alden, der die recht dünne Dichtung von Ferdinando Fontana mit Bildern zu füllen hatte. Es dreht sich um den Kampf von Gut und Böse, um die sich liebenden Engel Asrael und Nefta, die nach Hölle und Himmel getrennt werden. Der in die Hölle geratene Asrael schließt einen Pakt mit dem Teufel, um Nefta auf Erden zu suchen, Nefta einen Pakt mit Maria für einen Erdenbesuch. Asrael trifft dort auf die hexende Königstochter Lidoria, die er erobert und gleich wieder verstößt. Er sucht das Glück in den Armen der Zigeunerin Loretta – Krach ist vorprogrammiert. Die als Krankenschwester Clotilde verkleidete Nefta klärt und befriedet alle Seiten und rettet in einem gemeinsamen Gebet ihren entkräfteten Geliebten: drei Stunden für ein Ave Maria.